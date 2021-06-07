В Уватском районе мертвой нашли 35-летнюю женщину, которая пропала осенью

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Уватском районе Тюменской области найдено тело женщины, числившейся пропавшей без вести с сентября 2020 года.

В производстве следственных органов Следственного комитета РФ по Тюменской области находится уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 35-летней жительницы села Уват по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

4 июня 2021 года в ходе поисковых мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела возле устья Лебаутского сора Уватского района в воде было обнаружено тело пропавшей женщины без внешних признаков криминальной смерти.

"Назначено проведение комплекса экспертиз — генетической, медико-криминалистической и судебно-медицинской. Также проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств смерти женщины", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.