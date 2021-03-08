Волонтеры помогают в поиске пропавших тюменцев

Фото поискового отряда "ЛизаАлерт"

Благодаря работе добровольческого поискового отряда "ЛизаАлерт" в Тюменской области за февраль 2021 года удалось найти живыми семь пропавших человек.

Всего поисковикам поступило 12 заявок. Пока не найден один человек, две заявки остались неподтвержденными. Усилить данную работу помогают неравнодушные жители региона, пишет "Тюменская область сегодня".

"Вместе мы сможем больше. Вступайте в ряды волонтеров! Возможно, именно благодаря вашей помощи, будет спасена чья-то жизнь", - отмечают в "ЛизаАлерт".

Бесплатный круглосуточный номер для всех субъектов РФ: 8-800-700-54-52. Кроме того, Заявки на поиск принимаются только по телефону горячей линии или на сайте lizaalert.org.

Отряд берет в работу заявки на поиск пропавших людей любого возраста, независимо от того, в городе или в лесу пропал житель региона. Исключением являются криминальные истории, так называемые "семейные разборки" и поиск должников.