Поисковому отряду "Лиза Алерт" нужна помощь тюменских волонтеров

Фото ПСО «Лиза Алерт»

Поисковый отряд "Лиза Алерт" объявил о наборе волонтеров на зимний сезон. С наступлением холодов при поступлении заявок на лесной поиск нужно действовать незамедлительно, поэтому отзывчивые и храбрые люди в отряде лишними не будут.

Поисковый грибной сезон в текущем году уже окончен. Сейчас проводится анализ ситуации для того, чтобы повысить эффективность работы поисковиков в следующем году. Ежедневно новые добровольцы региона проходят обучение по выбранным направлениям и развиваются в них.

В отряде "Лиза Алерт" есть ресурсы и оборудование: инфорги, ГКП, картографы, СПГ, новичковое направление, даже операторы. Отработаны важные навыки по поддержанию жизни спасенных до момента эвакуации, которых обнаруживают в лесу при минусовой температуре, пишет "Тюменская область сегодня".

"Если пострадавший не может покинуть лес сам, а эвакуировать на носилках его нельзя, то до момента прибытия отряда эвакуации ему необходимо оказать первую помощь, подвести к источнику тепла, защитить от ветра, снега", - отмечают специалисты. В подобных ситуациях весь алгоритм должен быть доведен до автоматизма.

ПСО "Лиза Алерт" принимает заявки на поиск пропавших людей любого возраста, как в городе, так и в лесу. От тюменцев и жителей региона ждут любую помощь: фактический выезд на место поисков, распространение информации в интернете, расклейка ориентировок. Можно помочь опросом прохожих. Все это помогает находить безвестно пропавших жителей Тюменской области.