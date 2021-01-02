В поиске пропавшего человека поможет тюменский отряд "Белая сова"

Волонтеры тюменского отряда "Белая сова" помогают полиции в поисках пропавших граждан. Их действия зачастую помогают вернуть людей домой живыми. Чтобы это произошло, важно правильно подать заявку.

Нужно понимать, что отряд не занимается поиском граждан, потерявших связь с родственниками. Например, родными, которые не желают поддерживать отношения. Поисковики включаются в работу только в случаях внезапной пропажи человека и при наличии заявления в полиции.

Перед обращением в "Белую сову" нужно собрать необходимые данные о пропавшем: полное имя, дату рождения, указать максимально подробно число, время и место пропажи, откуда и куда отправлялся, с какой целью. Понадобится свежая фотография, где хорошо видно лицо. Если есть фото человека в одежде, в которой он был в момент пропажи, можно приложить и его.

Важной будет информация о состоянии здоровья – физическом и психологическом, приметы: рост, телосложение, цвет глаз, цвет и длина волос. Указать нужно особые приметы: татуировки, приметные шрамы, плохое зрение (носит очки), хромает, картавит и т.д. Описать, во что пропавший был одет, что было или могло быть у него при себе, если был на машине – сообщить марку, цвет, номера.

Обязательно уточните, кем вы приходитесь пропавшему, и укажите контактные данные ближайших родственников. При обращении в отряд обязательно сообщите, в какой отдел полиции и когда подано заявление, пишет "Вслух.ру".