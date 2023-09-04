Артюхов и Моор поддержали идею о создании объединенного поискового отряда

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Глава Ямала Дмитрий Артюхов и губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с молодежью Ноябрьска в центре патриотического воспитания "Кадет" обсудили развитие добровольческого и поискового движений и договорились создать новый отряд, который объединит подростков из двух регионов, сообщает пресс-служба главы Ямала.

"И на Ямале, и в Тюменской области активно развивается поисковое движение. Это тяжелый труд: чтобы найти и бойцов, и следы войны требуется время и усердие, нужно работать сообща. У каждого клуба свое направление, нужно проработать вопрос, чтобы сохранить традиции и найти точку для объединения. Ребята нам такой запрос поставили, мы моментально с их предложением согласились. Постараемся, чтобы наши поисковые движения скооперировались", — сказал Дмитрий Артюхов.

Ямальцы ежегодно отправляются в поисковые экспедиции. Все затраты покрываются из окружного бюджета, в том числе проезд, питание. Участникам также предоставляют необходимое оборудование. Посетить полевой лагерь поисковиков по приглашению ребят губернаторы смогут в следующем году.