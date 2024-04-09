Тюменцы запускают региональную "Вахту памяти"

12 апреля на площади Памяти в Тюмени состоится торжественная церемония открытия областной "Вахты памяти – 2024". Помимо полевых поисковых экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны, в рамках акции поисковые отряды организуют просветительские мероприятия для жителей и гостей региона в день 79-й годовщины Великой Победы, а также Областной поисковый центр имени Артура Ольховского проведет митинги памяти и ежегодный проект по восстановлению артефактов "Школа реставратора".

Планируется, на мероприятии поисковики вручат солдатский медальон бойца Караульных Алексея Николаевича его дочери. Также участников регионального отделения "Поискового движения России" в Тюменской области наградят знаками отличия Минобороны РФ.

Участниками торжественного открытия "Вахты памяти – 2024" станут руководители и бойцы поисковых отрядов Тюменской области, представители общественных организаций и органов самоуправления.

Начало мероприятия - в 14:00.