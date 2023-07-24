Тюменские поисковики выходят на летнюю "Вахту памяти"

Летний этап полевого сезона акции "Вахта памяти - 2023", направленной на увековечение памяти павших защитников Отечества, в Тюменской области стартовал 21 июля. Девять поисковых отрядов региона проведут экспедиции на территории Новгородской, Псковской, Смоленской и Тверской областей.

На места боев Великой Отечественной войны уже отправились участники отряда "Югра" поселка Туртас. Поисковики проведут в Ржевском районе Тверской области около трех недель. 25 июля специалисты и воспитанники Областного поискового центра имени Артура Ольховского отправятся в Калужскую область. Там тюменские поисковики в составе группы организаторов международной военно-исторической экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе" займутся постройкой лагеря для поисковиков из России, стран СНГ и Балтии, а после поедут в Темкинский район Смоленской области для проведения полевой экспедиции. 12 августа к ним присоединится сводный поисковый отряд города Тюмени "Десант памяти". Поисковые работы в этом месте продлятся до 24 августа.

29 июля в Западнодвинский район Тверской области отправится группа разведки тюменского военно-поискового отряда "Кречет". Основная часть отряда приступит к полевым работам в этом месте 3 августа. А на территории Старорусского района Новгородской области разведку проведут поисковые отряды "Память сердца" (Тюмень) и "Память" (Ялуторовск).

Поисковый отряд "Феникс" (Тюмень) продолжит вести работу по поиску и поднятию останков бойцов и командиров Красной армии в Псковской области.