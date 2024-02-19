Тюменские поисковики поедут в Брест

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Тюменская область достигла договоренностей с Белоруссией о развитии Кижеватовского движения, сообщает информационный центр правительства ТО.

"В текущем году возобновятся визиты наших школьников в Республику Беларусь, непосредственно в Брестскую крепость. Это позволит дать новый дополнительный импульс для патриотического воспитания", - указано в сообщении со ссылкой на замгубернатора Владимира Чейметова.

Делегация Тюменской области под руководством замгубернатора Чейметова работает эту неделю в Белоруссии. Она уже побывала в Бресте, посетила Посольство России в Минске. Тюменцы приняли участие в рабочей встрече с советником-посланником России в Белоруссии Петром Фроловым.

Один из ключевых вопросов сотрудничества сторон — технологический суверенитет на фоне санкций. В числе перспективных сфер взаимодействия - развитие культурного сотрудничества, а также туризма.