Тюменские поисковики поедут в Брест

14:33 19 февраля 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://t.me/operativnyishtabtyumen/

Тюменская область достигла договоренностей с Белоруссией о развитии Кижеватовского движения, сообщает информационный центр правительства ТО.

"В текущем году возобновятся визиты наших школьников в Республику Беларусь, непосредственно в Брестскую крепость. Это позволит дать новый дополнительный импульс для патриотического воспитания",  - указано в сообщении со ссылкой на замгубернатора Владимира Чейметова.

Делегация Тюменской области под руководством замгубернатора Чейметова работает эту неделю в Белоруссии. Она уже побывала в Бресте, посетила Посольство России в Минске. Тюменцы приняли участие в рабочей встрече с советником-посланником России в Белоруссии Петром Фроловым.

Один из ключевых вопросов сотрудничества сторон — технологический суверенитет на фоне санкций. В числе перспективных сфер взаимодействия - развитие культурного сотрудничества, а также туризма.

Теги: международное сотрудничество , Минск , поисковики
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2024