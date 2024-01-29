В Тюмени разыскивают родственников Петра Маркова

Родственников участника Великой Отечественной войны Маркова Петра Лукича, 1923 г.р., в Тюменской области ищут московские поисковики в рамках проекта #Газетасфронта.

"Учащиеся школы устанавливают биографии бойцов и командиров, чьи портреты опубликованы в дивизионных газетах 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии (позднее 130 сд, 53 гв.сд). По результатам исследований ребята разыскивают родственников, чтобы передать копию газеты", - рассказывает педагог школы № 293 имени А.Т. Твардовского г. Москвы Александр Драхлер.

Школьники обнаружили дивизионную газету от 4 августа 1944 года с фото П.Л. Маркова. Также в отделе письменных источников Государственного исторического музея найдены еще две фотографии Петра Лукича в составе небольшой группы однополчан. Родные Маркова разыскиваются для передачи копий этих материалов и реконструкции биографии Петра Лукича в максимально полном объеме.

По имеющейся информации, уроженец Тюмени Петр Лукич Марков призван в РККА в 1941 году Тюменским РВК. Воевал в составе дивизии с февраля 1942 года в должности наводчика орудия 123 гв. артполка 53 гв.сд, был награжден медалью "За отвагу". В октябре 1944 года Петр Лукич был тяжело ранен и умер от ран в ЭГ-2019. Захоронен Пскове. Семья: Маркова Мария Васильевна, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 89.

Региональное отделение "Поискового движения России" в Тюменской области просит любую информацию отправлять в Областной поисковый центр имени Артура Ольховского по тел.: +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88), электронная почта: poiskoviki72@yandex.ru или педагогу школы № 293 имени А.Т. Твардовского г. Москвы Александру Драхлеру по тел.: +7 (903) 745-22-39.