С начала года в регионе установили судьбы 89 пропавших без вести

Совещание руководителей правоохранительных органов по вопросам розыска без вести пропавших граждан провел прокурор Тюменской области Владислав Московских.

По итогам 10 месяцев 2020 года количество неразысканных лиц на территории региона по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилось на 4,2% — с 407 до 390. Установлено местонахождение 89 лиц, объявленных в розыск.

"На особом контроле находятся лица, исчезнувшие с автотранспортом, крупной суммой денежных средств, а также когда имеются основания полагать, что в отношении указанных лиц совершено преступление", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.