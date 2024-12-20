Фонд "Защитники Отечества" помогает в поиске без вести пропавших

Тюменский филиал фонда "Защитники Отечества" помогает жителям региона в поиске военнослужащих, пропавших без вести.

Вопрос о поиске бойцов вышел в топ обращений от тюменцев на прямую линию с президентом России. В информцентре разъяснили, как работает фонд по данному направлению.

Родственники участников специальной военной операции могут обратиться в фонд и сдать генетический материал. Это важный шаг для создания полноценной базы данных. После этого заполняется розыскная карта. Официальное признание бойца без вести пропавшим не требуется — достаточно, чтобы с ним не было связи более месяца.

В Тюмени забором генетического материала родственников (это могут быть мать, отец, дети, полнокровные братья и сестры бойца) занимается филиал фонда. Координаторы сопровождают обратившихся на всех этапах процедуры, оказывают консультативную помощь и помогают заполнить необходимые документы.

Можно обратиться в филиал фонда ежедневно с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Тюмень, пер. Приисковый, 12, телефон: 8 (3452) 69-69-02.

Жители районов области могут обратиться к своему социальному координатору, который поможет им сдать генетический материал и организует необходимые процедуры.

Подробности - в карточках: