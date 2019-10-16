На тюменку, случайно ранившую ножом мужа, завели уголовное дело

В Тюмени за причинение вреда здоровью по неосторожности будут судить 26-летнюю местную жительницу.
Конфликт произошел между супружеской парой. Мужчина толкнул женщину, из-за чего она потеряла равновесие и случайно нанесла ножевое ранение супругу в грудь. Мужчина был госпитализирован.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, в отношении тюменки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Статья предусматривает до трех лет лишения свободы.
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