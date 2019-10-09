В Тюмени мужчина выгнал работника СТО из машины и поджег ее

17:15 09 октября 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени задержан 21-летний местный житель, который подозревается в поджоге чужого автомобиля.

Машину оставил владелец у знакомого на станции технического обслуживания. Знакомый отогнал автомобиль от станции и начал его ремонтировать. Мимо проходил мужчина, который решил угнать авто. Он потребовал у мужчины покинуть машину и, оказавшись в салоне, поджег там сидение, после чего скрылся. Вскоре поджигателя нашли. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ "Умышленное уничтожение имущества".

Теги: поджог
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