У тюменца украли машину с места ДТП

В Тюмени мужчина сообщил в полицию, что у него украли автомобиль. Это случилось сразу после ДТП.
Водитель оставил свою машину на месте аварии, а сам отлучился. Разбитую машину на обочине приметил работник СТО, который ехал мимо. Он пристегнул машину тросом и отбуксировал ее к себе в гараж. Там мужчина распилил автомобиль, чтобы продать на запчасти, но ему это не удалось. Сотрудники полиции задержали его в гараже.
В отношении работника СТО возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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