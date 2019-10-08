У тюменца украли машину с места ДТП

12:20 08 октября 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени мужчина сообщил в полицию, что у него украли автомобиль. Это случилось сразу после ДТП.

Водитель оставил свою машину на месте аварии, а сам отлучился. Разбитую машину на обочине приметил работник СТО, который ехал мимо. Он пристегнул машину тросом и отбуксировал ее к себе в гараж. Там мужчина распилил автомобиль, чтобы продать на запчасти, но ему это не удалось. Сотрудники полиции задержали его в гараже.

В отношении работника СТО возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Теги: ДТП , угон
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