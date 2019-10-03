Курганца осудили за побег из тюменской колонии

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор уроженцу Курганской области, который совершил побег из колонии в Тюмени.

В марте 2016 года в Курганской области мужчина был осужден за кражи к пяти годам исправительной колонии строгого режима. Спустя три года курганец был переведен в колонию-поселение при ИК-2 УФСИН России по Тюменской области. 2 июня он сбежал, спустя 4 дня заключенного задержали в Вагае.

В отношении 48-летнего курганца возбудили уголовное дело за побег. Суд по совокупности приговоров назначил ему два года колонии строгого режима.