Экс-начальника тюменской тюрьмы обвиняют в превышении полномочий

Начальник исправительной колонии №1 Евгений Боровиков города Тюмени обвиняется в превышении должностных полномочий, сотрудники СУСК завершили расследование дела и передали его в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

"По версии следствия, в период с 2020 по 2021 годы начальник исправительного учреждения, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, незаконно создавал благоприятные условия для отбывания наказания путем беспрепятственной доставки нескольким осужденным, содержащимся в одном из отрядов исправительной колонии, продуктов питания, запрещенных к передача, а также требовал от осужденных выполнения ремонтных работ без официального привлечения к труду и получение от осужденных благотворительной помощи на возмездной основе", следует из сообщения.