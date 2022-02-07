Суд отправил на 8 лет в тюрьму мужчину за домогательства к племяннице

Суд приговорил 47-летнего жителя к восьми годам колонии общего режима за иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из приговора следует, что 14 июля прошлого года мужчина пьянствовал в своем доме в селе Новоселезнево. В гости к его дочери пришла двоюродная 17-летняя сестра и осталась ночевать. Ночью пьяный гражданин зашел в спальню к девушкам и забрался к племяннице под одеяло.

Проснувшись, испуганная девушка укусила дядю за плечо, вырвалась и убежала в комнату к сестре, где они заперлись, но мужчина выбил дверь, чтобы, якобы, извиниться. Подоспевший к этому моменту наряд полицейских задержал обидчика. Он сознался в том, что силой удерживал племянницу на кровати.

Пытаясь загладить свою вину, он телеграммой извинился перед племянницей и ее родителями, а в знак примирения передал им 200 тысяч рублей.