Исетский суд отправил насильника в тюрьму на 6 лет

Исетский районный суд приговорил к шести годам заключения в колонии общего режима 40-летнего мужчину, который обвинялся в изнасиловании девушки весной прошлого года.

По версии следствия, весной 2021 года в ночное время на участке неподалеку от автодороги Курган-Тюмень Исетского района обвиняемый в своей машине изнасиловал девушку. После этого потерпевшей удалось убежать от насильника на автодорогу, где ей помогли проезжавшие мимо водители. Мужчина был задержан в тот же день.

"Мужчина признан виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, сопряженных с угрозой убийства ( ч. 1 ст. 132, п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ). По совокупности совершенных преступлений суд на 6 лет лишил его свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима", - следует из сообщения объединенный пресс-службы судебной системы ТО.

Ранее сообщалось, что дело рассматривалось в закрытом режиме, подсудимый свою вину не признавал и даже пытался в октябре обжаловать постановление райсуда о заключении под стражу, однако облсуд оснований для изменения меры пресечения исходя из тяжести предъявленного обвинения, данных о личности обвиняемого не усмотрел и оставил его жалобу без удовлетворения.