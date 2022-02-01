Прокуратура организовала проверки после приема граждан по вопросам содержания арестованных

Проверки будут проведены по пяти жалобам, озвученным на приеме граждан по вопросам соблюдения законов при исполнении уголовных наказаний в пенитенциарных учреждениях и содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, провели зампрокурора Тюменской области Руфат Биктимеров и уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев.
В прокуратуре отметили, что на прием пришли13 человек, их обращения касались режима содержания, медобеспечения в местах лишения свободы, порядка возмещения ущерба, причиненного преступлением, законности наложения взыскания и т.д.
"Каждому заявителю даны квалифицированные разъяснения. Принято 5 жалоб, по которым организовано проведение проверок. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования", - сообщили в областной прокуратуре.
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