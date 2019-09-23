В Тюменском районе поймали грабителя в маске и с топором

В Тюменском районе в полицию поступили сообщения о разбойных нападениях со схожим почерком. Вооруженный злоумышленник в маске вытребовал деньги на автозаправке и в пункте приема метала. По подозрению в нападениях был задержан местный житель 1989 года рождения.

Мужчина сознался, что пошел на разбой, чтобы достать деньги на наркотики. На АЗС он, угрожая сотруднице топором, похитил из кассы больше 15 тысяч рублей. Деньги быстро кончились, и уже на следующий день мужчина пришел в пункт приема металла, там он похитил 16,5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области