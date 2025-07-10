К тюменской версии "Активного долголетия" причастны более 174 тысяч пенсионеров

На заседании межведомственной комиссии рассмотрены ключевые вопросы, затрагивающие реализацию в Тюменской области федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья". Работа в этом направлении в Тюменской области реализуется через региональную программу "Активное долголетие".

"Мониторинг национального проекта "Семья" по итогам полугодия показал, что более 174 000 пенсионеров охвачены мероприятиями программы "Активное долголетие". Тюменские пенсионеры регулярно занимаются физической культурой и участвуют в просветительских проектах, посещают клубные творческие формирования, следят за своим здоровьем в Школах здоровья, являются активными участниками системных и массовых мероприятий", - сообщила начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента соцразвития ТО Гульнара Байматова.

Результаты за первое полугодие 2025 года:

▫️ 130 тысяч пенсионеров прошли профилактические медосмотры и диспансеризацию;

▫️ 87 тысяч жителей старшего возраста систематически занимаются спортом;

▫️50 тысяч приняли участие в различных образовательных проектах;

▫️ 8 тысяч являются "серебряными" добровольцами;

▫️ 7 центров общения старшего поколения работает при клиентских службах Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тюменской области.

С начала года учреждениями культуры Тюменской области было организовано более 9 тысяч мероприятий. Узнать о ближайших событиях можно в группе "Активное долголетие по-тюменски".