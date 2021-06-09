В Тюмени задержали подозреваемого в разбойном нападении на Доме Обороны

Житель Тюмени сообщил в полицию, что в отношении него совершено разбойное нападение. Мужчина со своим приятелем распивали спиртные напитки на улице в районе Мыса. К ним подошел прохожий, завел беседу и предложил отдохнуть вместе.

Мужчины допили спиртные напитки, и новый приятель пригласил тюменца и его друга в гости к знакомым девушкам, которые якобы проживают в районе Дома Обороны. На Доме Обороны злоумышленник выбрал малолюдный двор и под угрозой применения ножа похитил у мужчины смартфон и кольцо с пальца, а затем скрылся в неизвестном направлении.

28-летнего нападавшего задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой".