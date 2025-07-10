На Ямале пройдут археологические исследования Мангазеи

В Тазовском и Красноселькупском районах Ямало-Ненецкого автономного округа пройдут археологические исследования, посвященные первому заполярному городу в Сибири – Мангазее. Раскопки состоятся с 1 августа по 15 сентября. Их цель – уточнить детали жития Василия Мангазейского, глубже понять историю этой территории и причины ее упадка, изучить становление православия на Ямале.

Работы пройдут в рамках проекта "Святой первомученик Василий Мангазейский" при поддержке гранта губернатора Ямала и софинансировании Фонда президентских грантов. Ранее были изучены архивные документы, включая материалы XVII века из Российского государственного архива древних актов. На втором этапе специалистам предстоит точно определить места, где находились церковь, воеводский двор и часовня над могилой святого.

– Предыдущие раскопки охватывали посадскую часть городища, тогда как храмовая архитектура и религиозная жизнь Мангазеи остались практически неизученными. Современные технологии, включая геосканирование и аэрофотосъемку с квадрокоптеров, позволят провести более точные и подробные исследования, – рассказал руководитель научно-исследовательского проекта Георгий Визгалов.

В 2025 году инициатива получила грантовую поддержку округа в размере 4,6 миллиона рублей. Средства направят на приобретение специального оборудования, транспортные расходы, оплату труда специалистов, экипировку и расходные материалы. Отметим, что участие в полевых работах смогут принять волонтеры – местные жители и молодежь. Для активистов предусмотрен образовательный блок.

Исследование проводит некоммерческая организация "Сибирское наследие". Учреждение занимается изучением и популяризацией исторического наследия Севера страны. Результатом работы станет создание базы данных источников о жизни и деятельности Василия Мангазейского и об архитектуре Мангазеи – некогда процветавшего центра пушной торговли, просуществовавшего чуть более 70 лет. Проект не только восполнит пробелы в истории, но и может стать важным шагом в развитии туристического потенциала региона.

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО