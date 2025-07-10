Тюменский сап-фестиваль открыл прием заявок от участников

18:00 10 июля 2025
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Открыта регистрация на первый тюменский сап-фестиваль -  костюмированный заплыв по Туре на сапбордах пройдет 3 августа с участием от 500 до 1000 человек. 

"Для фестиваля подойдёт яркий, запоминающийся костюм, в котором удобно плыть. Чем больше деталей в образе, тем выше шанс стать победителем в одной из номинаций!" - отмечают в департаменте общественных связей ТО.

Заплыв стартует в районе Заречного парка и финиширует у мультицентра "Контора пароходства". Участники преодолеют дистанцию в пять километров.

Все подробности об условиях участия здесь.

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