Тюменцев приглашают принять участие в фотоконкурсе "Лето – это хит!"

14:12 10 июля 2025
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До 1 августа жители региона могут отправить фото своего лучшего летнего дня, заполнив специальную форму на лендинге проекта либо через "Одноклассники" и Телеграм.

Жюри еженедельно выбирает финалистов, которые получают в подарок умные колонки. 1 августа в прямом эфире радио Хит FM будет объявлен победитель, которому достанется главный приз – незабываемый хит-уикенд на двоих в Москве.

Организатор конкурса – радиостанция Хит FM. Подробности – на сайте hitfm.ru  и официальных страницах радиостанции в социальных сетях.

 

Теги: конкурс
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