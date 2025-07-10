Тюменцев приглашают принять участие в фотоконкурсе "Лето – это хит!"

До 1 августа жители региона могут отправить фото своего лучшего летнего дня, заполнив специальную форму на лендинге проекта либо через "Одноклассники" и Телеграм.
Жюри еженедельно выбирает финалистов, которые получают в подарок умные колонки. 1 августа в прямом эфире радио Хит FM будет объявлен победитель, которому достанется главный приз – незабываемый хит-уикенд на двоих в Москве.
Организатор конкурса – радиостанция Хит FM. Подробности – на сайте hitfm.ru и официальных страницах радиостанции в социальных сетях.
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