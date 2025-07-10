В Славянском сквере завтра будет праздник

11 июля в 18 часов в обновленном Славянском сквере (ул. Республики – ул. Тульская – ул. Рижская) состоится праздник в честь открытия территории, сообщили в администрации города.

Работа в сквере проводилась в два этапа: были уложены новые тротуары, газон, высажены деревья, установлено наружное освещение, а также скамейки, урны, качели. В июне, после проведения пусконаладочных работ, зажурчал "ручей".

Территория полностью готова к встрече гостей. На празднике будут чеканить юбилейную монету "60 лет ЛАО", пит чай с баранками, соревноваться в поднятии гирь и тренироваться в рубке шашкой. Посетить такие площадки, как "Русское подворье", "Казачья удаль", "Русский богатырь", "Музей кузнечного мастерства" и торговые ряды ремесленных мастерских можно будет до 20:00.

Сквер обновляли за счет средств областного и городского бюджетов, а также меценатов. Большая часть благоустройства выполнена силами социально ориентированных компаний: ООО "ППФ "Дорстрой"; ООО "СЗ “Создатели”. Специализированный застройщик"; застройщик "Паритет Девелопмент"; ООО "Альянс-2009"; ООО "СЗ Звезда"; ООО "СЗ "АКВА-Инвест"; ООО "ТюменьТрассСтрой"; ПАО "Ростелеком".