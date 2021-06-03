В Тюмени двое мужчин напали с пистолетом на компьютерного мастера

В Тюмени в полицию поступило заявление от 21-летнего молодого человека, который сообщил, что стал жертвой разбойного нападения.

Тюменец работает мастером по ремонту компьютеров и другой техники. Когда он приехал на адрес, оставленный в одной из заявок, двое мужчин, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, настоятельно рекомендовали ему сесть в машину и стали угрожать пистолетом.

Подозреваемые в преступлении были задержаны. Молодые люди 1993 и 1995 годов рождения свою вину признали и пояснили, что хотели помочь своей коллеге, которая заплатила за ремонт флеш-карты мастеру более 15 тысяч рублей и осталась без денег на ближайший месяц.

"Мужчины предложили ей оформить повторную заявку на ремонт техники и вместе с ней выехали на указанный ложный адрес. Когда подошел мастер, они принудили его сесть в собственный автомобиль и, угрожая травматическим пистолетом, потребовали вернуть взятые за выполненную работу деньги", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ "Разбой".