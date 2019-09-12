В Тюмени благотворительный магазин обокрала его сотрудница

В областном центре в полицию обратилась директор благотворительного магазина, которая сообщила, что оттуда похищены деньги и служебный сотовый телефон. Как оказалось, кражу совершила работница магазина.

Телефон женщина сбыла в комиссионном магазине, а вырученные средства потратила на алкоголь. В полиции задержанная сотрудница рассказала, что рассчитывала скрыть кражу, переложив ответственность на других работников магазина. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.