В Тюмени благотворительный магазин обокрала его сотрудница

В областном центре в полицию обратилась директор благотворительного магазина, которая сообщила, что оттуда похищены деньги и служебный сотовый телефон. Как оказалось, кражу совершила работница магазина.
Телефон женщина сбыла в комиссионном магазине, а вырученные средства потратила на алкоголь. В полиции задержанная сотрудница рассказала, что рассчитывала скрыть кражу, переложив ответственность на других работников магазина. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
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