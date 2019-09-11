Ишимец осужден за пьяное ДТП, в котором погибла 16-летняя девочка

Ишимский районный суд вынес приговор в отношении 41-летнего мужчины, который на угнанном авто насмерть сбил подростка.

ДТП произошло 20 июня 2019 года в селе Стрехнино Ишимского района. Около 23 часов на улице Стаханова водитель на ВАЗ-111830 сбил 16-летнюю девушку, которая шла по обочине. Она погибла. Как оказалось, машину мужчине оставил знакомый для ремонта. Ишимец сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и без разрешения владельца.

Суд назначил ранее судимому мужчине 4 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На 3 года он лишен права управления транспортом