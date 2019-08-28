В Тобольске задержали предполагаемого убийцу мужчины, тело которого нашли в Иртыше

10:45 28 августа 2019
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Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тобольске обвинение в убийстве предъявлено 32-летнему местному жителю, который расправился со своим знакомым и сбросил его тело в реку, чтобы скрыть содеянное.

Инцидент произошел в марте 2019 года. Тоболяк и его 24-летний знакомый поссорились. Первый нанес молодому человеку четыре удара кухонным ножом, повредив аорту и почку. Парень скончался на месте. Злоумышленник скинул его тело в Иртыш. В июне труп был найден правоохранителями, сообщает СУ СКР по Тюменской области. 

Подозреваемый в убийстве был задержан, расследование уголовного дела продолжается. 

Теги: убийство
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