Жительница Упорово подожгла дом бывшего мужа

В селе Упорово Тюменской области в огне пострадал жилой дом. Ущерб оценивается в полмиллиона рублей. Как оказалось, жилье воспламенилось не случайно.

В дом местного жителя пробралась нетрезвая женщина, с которой он ранее состоял в гражданском браке. Она припомнила конфликт, который произошел у нее с мужчиной, и решила отомстить. В одной из комнат на кресле она оставила непотушенную сигарету. Пламя охватило мебель и стало быстро распространяться. Женщина испугалась, вызвала пожарных и ушла. В итоге комната сгорела.

В отношении 51-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", а также по ч.2 ст.167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".