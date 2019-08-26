Жительница Упорово подожгла дом бывшего мужа

13:12 26 августа 2019
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Фото: pixabay.com

В селе Упорово Тюменской области в огне пострадал жилой дом. Ущерб оценивается в полмиллиона рублей. Как оказалось, жилье воспламенилось не случайно.

В дом местного жителя пробралась нетрезвая женщина, с которой он ранее состоял в гражданском браке. Она припомнила конфликт, который произошел у нее с мужчиной, и решила отомстить. В одной из комнат на кресле она оставила непотушенную сигарету. Пламя охватило мебель и стало быстро распространяться. Женщина испугалась, вызвала пожарных и ушла. В итоге комната сгорела.

В отношении 51-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", а также по ч.2 ст.167 УК РФ  "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Теги: поджог
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