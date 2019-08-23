На жителя Заводоуковска завели уголовное дело за насилие к полицейским

В Заводоуковске 44-летний местный житель предстанет перед судом после того, как в нетрезвом состоянии ударил двух сотрудников полиции.

Инцидент произошел 4 августа 2019 года в доме по улице Блюхера. Туда приехали двое участковых уполномоченных полиции по сообщению женщины, которая жаловалась на побои со стороны сына. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал оскорблять полицейских. Одного участкового он ударил в грудь, а второго по лицу.

Мужчина обвиняется по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщает СК СКР по Тюменской области.