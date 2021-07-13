Тюменка повредила чужое авто и укусила сотрудника ГИБДД

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Инцидент произошел в Тюмени вчера вечером, 12 июля, во дворе дома № 18 по улице Газовиков. Очевидцы сообщили в полицию о том, что в их дворе женщина-водитель на Chery разбила чужой автомобиль BMW.

На место прибыли сотрудники ГИБДД, свидетели ДТП указали на женщину, стоящую у магазина, как на водителя, совершившего ДТП.

"Дама не спешила сознаваться в аварии, утверждая на нецензурном наречии, что она не при чем, пыталась спрятаться в торговой точке, не желая возвращаться на место ДТП. Автоинспекторы предупредили гражданку о применении физической силы, в ответ она до крови укусила полицейского за руку. А потом ее муж ударил стажера, снимавшего весь процесс на мобильный телефон, в спину. К обоим участникам инцидента были применены наручники", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На водителя Chery составлен административный материал за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, а также за управление транспортом лицом, не имеющим при себе документов. Три года назад женщина уже привлекалась к ответственности за оставление места ДТП, тогда суд лишил ее права управления транспортом на 12 месяцев, водительское удостоверение тюменка с тех пор так и не получила.

На женщину и ее супруга составлены административные материалы по ст.19.3 КоАП за неподчинение законному распоряжению сотрудника полиции, все материалы будут направлены в Следственный комитет для правовой оценки.