Под Тюменью нетрезвая женщина съехала в кювет на авто, в котором перевозила трех детей

15:43 06 апреля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Инцидент случился 3 апреля в СНТ "Торфяник" в районе Велижанского тракта. В полицию поступило сообщение, что в кювет опрокинулся автомобиль и есть пострадавшие.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обнаружил в кювете автомобиль "ВАЗ-2112" и двух людей с признаками сильного алкогольного опьянения: мужчину и женщину. Рядом находились трое маленьких детей. 

"Женщина пояснила, что машина съехала в кювет, когда она ей управляла, и она пыталась ее вытолкнуть, а ДТП не было.  Учитывая состояние родителей, полицейские посадили детей в салон патрульного автомобиля, где малыши уснули.

Взрослые в это время вели себя агрессивно, во время оформления административного материала за  отказ о прохождении освидетельствования на алкоголь и эвакуации машины, дама пыталась неоднократно убежать и ударить  инспекторов, а когда полицейские стали надевать на буйную гражданку наручники, укусила полицейского за ногу", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Муж помогал жене оказывать сопротивление автоинспекторам, к нему также были применены наручники. Детей отвезли по месту их проживания родственникам, а обоих супругов доставили в отдел полиции.

Информацию по несовершеннолетним детям передали в  подразделение по делам несовершеннолетних — для привлечения родителей к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Следственным комитетом  возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ.

Теги: нападение на полицейского , пьяные водители
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2021