Под Тюменью нетрезвая женщина съехала в кювет на авто, в котором перевозила трех детей

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Инцидент случился 3 апреля в СНТ "Торфяник" в районе Велижанского тракта. В полицию поступило сообщение, что в кювет опрокинулся автомобиль и есть пострадавшие.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обнаружил в кювете автомобиль "ВАЗ-2112" и двух людей с признаками сильного алкогольного опьянения: мужчину и женщину. Рядом находились трое маленьких детей.

"Женщина пояснила, что машина съехала в кювет, когда она ей управляла, и она пыталась ее вытолкнуть, а ДТП не было. Учитывая состояние родителей, полицейские посадили детей в салон патрульного автомобиля, где малыши уснули.

Взрослые в это время вели себя агрессивно, во время оформления административного материала за отказ о прохождении освидетельствования на алкоголь и эвакуации машины, дама пыталась неоднократно убежать и ударить инспекторов, а когда полицейские стали надевать на буйную гражданку наручники, укусила полицейского за ногу", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Муж помогал жене оказывать сопротивление автоинспекторам, к нему также были применены наручники. Детей отвезли по месту их проживания родственникам, а обоих супругов доставили в отдел полиции.

Информацию по несовершеннолетним детям передали в подразделение по делам несовершеннолетних — для привлечения родителей к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ.