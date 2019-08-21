В Тюмени завершено расследование уголовного дела об избиении полицейского на переправе

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В областном центре окончено расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей, участвовавших в избиении сотрудника полиции на понтонной переправе через Туру.

Инцидент случился на улице Судостроителей днем 8 августа 2018 года возле строения, где взимается плата за проезд. Конфликт случился между полицейским в гражданской форме, возвращавшимся из служебной командировки, и другим мужчиной. Последний ударил полицейского в голову. Вскоре к мужчине присоединились еще трое, которые тоже стали бить сотрудника полиции. От ударов он упал на землю, его продолжили бить. Несколько раз полицейский пытался убежать, но они его догоняли и продолжали избивать. Противоправные действия прекратили прибывшие на место сотрудники Росгвардии. В результате полицейскому был причинен тяжкий вред здоровью.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, в зависимости от роли в совершении преступления четверо мужчин обвиняются по п."а" ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц), одному из них вменено совершение преступления, предусмотренного ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Вскоре дело рассмотрит суд.