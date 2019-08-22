Тюменку оштрафовали за нападение на полицейского

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор местной жительнице, которая оскорбила сотрудника полиции, а потом несколько раз его ударила.
К женщине домой в составе следственно-оперативной группы пришел оперуполномоченный отдела уголовного розыска для проверки информации о том, что она похитила чужое имущество. Тюменка нецензурно оскорбила полицейского, а после накинулась на него с кулаками. Рукой она ударила его в лицо, а после не менее двух раз ногами в грудь.
Суд признал женщину виновной в применении насилия в отношении представителя власти и оштрафовал ее на 15 тысяч рублей.
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