Тюменку оштрафовали за нападение на полицейского

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор местной жительнице, которая оскорбила сотрудника полиции, а потом несколько раз его ударила.

К женщине домой в составе следственно-оперативной группы пришел оперуполномоченный отдела уголовного розыска для проверки информации о том, что она похитила чужое имущество. Тюменка нецензурно оскорбила полицейского, а после накинулась на него с кулаками. Рукой она ударила его в лицо, а после не менее двух раз ногами в грудь.

Суд признал женщину виновной в применении насилия в отношении представителя власти и оштрафовал ее на 15 тысяч рублей.