В Тюмени мужчина выпал с 14-го этажа

В областном центре проводится проверка по факту гибели 33-летнего мужчины. Сегодня, 16 августа, его тело с травмами, характерными для падения с высоты, нашли около часа дня под окнами жилого дома по улице Харьковской.
"По предварительным данным, мужчина выпал с 14 этажа. Следователем проводятся опросы очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.
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