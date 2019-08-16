В Тюмени мужчина выпал с 14-го этажа

15:53 16 августа 2019
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В областном центре проводится проверка по факту гибели 33-летнего мужчины. Сегодня, 16 августа, его тело с травмами, характерными для падения с высоты, нашли около часа дня под окнами жилого дома по улице Харьковской.

"По предварительным данным, мужчина выпал с 14 этажа. Следователем проводятся опросы очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Теги: гибель , падение
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