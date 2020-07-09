В Тюмени организована проверка по факту гибели 2-летнего мальчика, выпавшего с балкона

В Тюмени проводится доследственная проверка по факту гибели ребенка при падении с высоты. Трагедия произошла вчера, 8 июля.
На козырьке крыши у жилого дома по улице Профсоюзной было обнаружено тело ребенка без признаков жизни. По предварительным данным, двухлетний мальчик, который ненадолго остался один в комнате, выпал с балкона девятого этажа.
"Проводится проверка, в ходе которой следователи установят причины и условия, которые могли привести к трагедии", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.
Родителям напоминают:
— ребенку нельзя находиться без присмотра в помещении, где открыто окно;
— если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное время в помещении, а закрывать окно полностью не хотите, то в случае со стандартными деревянными рамами закройте окно на шпингалеты снизу, и сверху и откройте форточку;
— в случае с пластиковым окном поставьте раму в режим "фронтальное проветривание;
— установите средства защиты на окнах: пластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто необходимо оборудовать специальными устройствами, блокирующими открывание окна;
— не ставьте ребенка на подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте даже попытки таких "игр";
— объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения;
— не ставьте вблизи окон столы, стулья и другую мебель, чтобы избежать самостоятельного попадания ребенка на подоконник.
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