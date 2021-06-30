Врачи спасли тюменца с разрывом печени после падения с электросамоката

В приемное отделение Областной клинической больницы № 2 обратился 20-летний житель Тюмени, который плохо чувствовал себя после падения с электросамоката.

Ночью молодой человек решил прокатиться и неудачно упал. После падения пострадавший почувствовал небольшое головокружение, но провести ночь решил дома. Утром парень ощутил боль в правой половине туловища, и понял, что необходимо обратиться за медицинской помощью.

В ходе комплексной диагностики врачи выявили при помощи УЗИ жидкость в животе и заподозрили внутрибрюшное кровотечение.

"У пациента не было клинических признаков повреждения внутренних органов: давление крови и уровень гемоглобина были в норме, он пребывал в ясном сознании. Единственное, жаловался на боль в правой части живота. Совместно с ответственным хирургом Эльшаном Аслановым определили показания к диагностической лапароскопии", - рассказывает врач-хирург Дарья Зыкова.

Диагностическая операция перешла в спасительную: при помощи видеоэндоскопа хирурги выявили разрыв капсулы правой доли печени, из-за которого в животе скопилось 800 мл крови. Врачи купировали опасное для здоровья кровотечение. К счастью, других травм у пациента не оказалось.

После лечения в профильном отделении тюменец благополучно выздоровел и был выписан из стационара.

"Участились случаи обращений пациентов с травмами, полученными в результате падения с электросамокатов и другой техники с электроприводом. Чаще всего диагностируем ушибы, но случаются и переломы, повреждения внутренних органов. Пользуясь случаем, призываем жителей города внимательней относиться к своему здоровью - пользоваться защитными приспособлениями, правильно выбирать скоростной режим и соблюдать правила дорожного движения. Внимательность на дороге поможет избежать травм либо снизит их тяжесть", - комментирует Антон Терехин, руководитель службы экстренной и неотложной помощи.

Также любителям электросамокатов при катании в темное время суток не стоит забывать об использовании фар и светоотражателей.