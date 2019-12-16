В Тюмени подросток получи тяжелую травму, упав с дерева

Черепно-мозговую травму получил 15-летний тюменец, упав с дерева с высоты в несколько метров. То, что у него серьезная травма, мальчик понял не сразу.

Дома подросток отказывался от еды, у него появилась тошнота, рвота и головная боль. Ребенка госпитализировали в Областную клиническую больницу №2.

Как оказалось, накануне вечером мальчик гулял в парке и забрался на дерево, не удержался и упал. С его слов, даже терял сознание, но после чувствовал себя нормально, никакой боли не ощущал. Поэтому домашних не стал пугать этим неприятным событием. Прибывшие к мальчику фельдшеры скорой помощи заподозрили у него закрытую черепно-мозговую травму. Подросток жаловался на постоянную ноющую боль по всей голове, при повороте головы в стороны — на боль в шее, сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".

Медики отмечают, что при черепно-мозговой травме часто возникают так называемые "светлые" промежутки, когда сознание ясное, никаких жалоб человек не предъявляет. Такой период может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Если человек откуда-то упал, и при этом у него нет жалоб, необходимо обратиться к врачу для осмотра. Более того, головная боль, тошнота в тяжелых случаях может появиться в течение нескольких минут или часов и даже суток после падения.