Офтальмологи ОКБ №2 оказали помощь 9-летнему тюменцу с ранением глаза

Фото пресс-службы ОКБ №2

Врачи Областной клинической больницы №2 в Тюмени провели операцию 9-летнему ребенку, чтобы удалить мелкое инородное металлическое тело из глаза. Благодаря своевременной помощи зрение мальчика не пострадало.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, ребенок дома играл с металлическими игрушками. От случайного удара мизерный металлический кусочек отлетел и попал ребенку прямо в левый глаз. Родители незамедлительно обратились в приёмное отделение детского стационара ОКБ №2. Там юному тюменцу провели компьютерную томографию, на которой специалисты заметили тень инородного тела. После обследований врачи перевели ребенка в операционную.

"Под микроскопом мы осмотрели ранку, удалили мелкое металлическое инородное тело и выполнили первичную хирургическую обработку поврежденного места. Важно было провести максимально щадящие манипуляции, чтобы осколок не повредил глаз ребенка", - рассказала заведующая детским офтальмологическим отделением Надежда Ашихмина.

Сейчас мальчик проходит курс противовоспалительной терапии в отделении. Острота зрения прооперированного глаза — единица. В скором времени ребенок вернется домой к привычной жизни.

Отметим, 8 августа – Международный день офтальмологии.