Детские хирурги в Тюмени провели уникальные операции

Детские хирурги тюменской Областной клинической больницы №2 помогли ребенку с редкой для его возраста патологией. Обследования специалистами ОКБ №2 выявили расширение вирсунгова протока и конкременты в поджелудочной железе. Коллегиально было принято решение о проведении двухэтапного оперативного вмешательства.

"Хронический панкреатит является довольно редкой патологией в детском возрасте и таких пациентов к нам до того момента не поступало. Мы впервые выполнили такую уникальную операцию, как панкреатоэнтеростомия. Нам удалось провести соединение между поджелудочной железой и тонкой кишкой. В результате у мальчика купировались симптомы хронического панкреатита и ушел болевой синдром", - рассказал заведующий детским хирургическим отделением №2 Валерий Чевжик.

По результатам МРТ у пациента также были диагностированы конкременты в области головки поджелудочной железы, команда врачей приняла решение о проведении эндоскопического хирургического вмешательства. "В рентген-кабинете была проведена успешная эндоскопическая операция. В первую очередь мы выявили расположение камней, рассекли ткани и специальным захватом аккуратно извлекли конкременты. Благодаря этому мы восстановили нормальный отток панкреатического секрета в двенадцатиперстную кишку", - пояснил руководитель эндоскопического отделения ОКБ №2 Дмитрий Иванов.

Мальчик уже выписан из стационара в удовлетворительном состоянии с рекомендациями от лечащего врача, сообщила Дарья Ямзина, пресс-секретарь Областной клинической больницы №2.