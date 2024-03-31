Тюменские врачи провели операцию 94-летнему пациенту с переломом

В тюменской областной клинической больнице №1 помогли жителю Казанского района справиться с переломом шейки бедра. Неосторожное движение привело к травме. С переломом шейки бедра пациента доставили в ОКБ №1. Ранее многие медцентры отказывали пожилым пациентам в оперативном лечении. Мешали сопутствующие заболевания и риски осложнений. Однако, практика показала, что без операции обездвиженные люди сталкиваются с такими проблемами, как пролежни, тромбоэмболия и пневмония, которые становятся серьезной угрозой для здоровья и жизни.

"Чтобы поставить пожилого пациента вновь на ноги - важно обращаться за медицинской помощью незамедлительно. Мы выполнили эндопротезирование – заменили тазобедренный сустав протезным имплантом. Операция прошла успешно", - рассказал Андрей Стасюк, врач травматолог- ортопед ОКБ №1.

Через 10 дней дедушку по просьбе родственников выписали. Пока он передвигается с ходунками, но к своему 95-летнему юбилею, который состоится через пару месяцев, пообещал уверенно стоять на ногах, сообщила Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ № 1 (г.Тюмень).