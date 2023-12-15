Тюменцев с катарактой могут прооперировать в тобольской больнице

фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

Тюменский областной офтальмологический диспансер взаимодействует со стационаром ОБ №3 в Тобольске по оперативному лечению пациентов с катарактой, сообщает пресс-служба медучреждения.

Пациенты со зрелой катарактой, нуждающиеся в срочном оперативном лечении и ожидающие операции в тюменских стационарах, с их согласия направляются на лечение в Тобольск. Маршрутизацию курировал Тюменский областной офтальмологический диспансер.

Всего с октября и до конца этого года будет прооперировано около 200 человек. Пациенты уже оставляют положительные отклики: довольны условиями лечения, хвалят врача-офтальмохирурга ОБ №3 в Тобольске – Ирину Ложникову.

"Хотелось бы поблагодарить руководителей офтальмологического диспансера и врачей ОБ №3 за организацию дополнительных квот в Тобольск. Пациенты приезжают довольные, с хорошо прооперированными глазами", - отмечает врач-офтальмолог поликлиники №6 в Тюмени Юлия Глушакова.

О взаимодействии с тобольской больницей договорился главный врач Тюменского областного офтальмологического диспансера, главный внештатный офтальмолог г. Тюмени и Тюменского района, офтальмохирург Леонид Протопопов при поддержке Департамента здравоохранения Тюменской области.

"При поддержке Департамента здравоохранения Тюменской области и благодаря слаженному взаимодействию с руководством ОБ №3, офтальмологами первичного звена наше учреждение курировало вопрос направления пациентов с катарактой на оперативное лечение в Тобольск. В Тобольске созданы все необходимые условия, есть оборудование, квалифицированные врачи. Такое сотрудничество позволило ускорить оказание плановой медицинской помощи при серьезной патологии органа зрения, а значит, помочь большему количеству пациентов", - отметил Леонид Протопопов.