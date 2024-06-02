Пожилому пациенту с травмой позвоночника помогли тюменские врачи

Врачи тюменской ОКБ №2 помогли 64-летнему пациенту справиться с серьезной травмой позвоночника. Мужчина поступил в приемное отделение больницы с жалобами на боли в шейном отделе. Со слов пациента, он полтора месяца назад по неосторожности упал в смотровую яму в гараже. В больницу по месту жительства он тогда был госпитализирован с диагнозом – закрытый перелом зубовидного отростка шейного позвонка со смешением.

Специалисты остановились на консервативном лечении - иммобилизации шейного отдела позвоночника. Спустя некоторое время сломанный позвонок сместился, требовалось оперативное лечение и пациента перевели в ОКБ №2.

"Коллегиально травматологи-ортопеды приняли решение о немедленном проведении оперативного вмешательства, во избежание осложнений", - рассказал главный внештатный травматолог-ортопед департамента здравоохранения Тюменской области, руководитель Областного травматолого-ортопедического центра Алексей Фарйон.

Врачи смогли устранить смещение путем репозиции и затем фиксации двух шейных позвонков винтовой конструкцией. По окончании операции для сращения позвонков был использован костный трансплантат. Спустя шесть дней, пациент был выписан в удовлетворительном состоянии, сообщает Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).