Как уберечь себя от травмы ныряльщика, рассказал травматолог-ортопед тюменской ОКБ №2

Если неправильно рассчитать глубину водоема и высоту прыжка, то можно удариться головой о дно. Результат - травма шейного отдела позвоночника.

"В жаркие дни люди массово едут купаться, растет и число пациентов с травмой ныряльщика. С начала июля в травматолого-ортопедическом отделении побывало 5 таких пациентов. Всем им мы смогли помочь, некоторым даже не пришлось ложиться в больницу", – рассказал травматолог-ортопед взрослого стационара Максим Рабченюк.

Человеку с такой травмой необходимо оказать первую помощь, срочно вызвать скорую или самостоятельно доставить его в больницу. Если пострадавший без сознания, нужно аккуратно, не травмируя шею, вытащить его из воды, очистить дыхательные пути от жидкости или водорослей. Обеспечение дыхания – задача номер один. Если человек в сознании - помогите ему выбраться из воды и лечь на спину. Шею нужно держать ровно, лучше всего зафиксировать голову с помощью валиков (из полотенца или одежды).

"На днях к нам поступил пациент, который нырнул головой вниз и ударился о дно. У него произошла временная потеря сознания и чувствительности в конечностях. Свидетели происшествия вытащили мужчину из воды, оказали первую помощь и доставили в ОКБ № 2. В нашем отделении у пациента диагностировали перелом и подвывих дужек 6 шейного позвонка. Пришлось делать операцию: мужчине установили металлоконструкцию и устранили смещение позвонка. Сейчас он активно идет на поправку", – поделился Максим Рабченюк.

В качестве основных мер профилактики травмы ныряльщика специалист советует тщательно выбирать водоём для купания, не нырять в незнакомых или запрещенных местах, выбирать более безопасный способ ныряния "солдатиком" и конечно, не нырять в нетрезвом виде.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.