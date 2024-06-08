Ишимские врачи спасли ногу пациенту

Травматологи Ишимской областной больницы №4 оказали помощь получившему травму жителю Аромашевского района. 68-летний мужчина опахивал края огорода мотоблоком и по ошибке включил заднюю скорость. Травмы можно было бы избежать, но за спиной было ограждение, которое не дало возможность уйти от удара. С многочисленными повреждениями голени и голеностопного сустава пациент был доставлен машиной скорой помощи в областную больницу №4.

По словам заведующего травматологическим отделением ишимской Областной больницы №4 Парвинжона Азимова, в таких тяжелых и экстренных случаях единственным способом спасения ноги и восстановления опороспособности конечности является использование аппарата внешней фиксации Илизарова. Пациент почти 2 недели получал лечение в травматологическом отделении, сейчас выписан домой. Если процесс восстановления пройдет благополучно, то через 3 месяца аппарат снимут, мужчина сможет передвигаться без проблем.

Во избежание подобных травматических повреждений опорно-двигательной системы доктор призывает соблюдать меры безопасности при работе с техникой, сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4.