Тюменские врачи провели операцию юной спортсменке с болью в суставе

15-летняя гимнастка обратилась в Областную клиническую больницу №2. После спортивной травмы у нее сохранялись боли в голеностопном суставе, что мешало ей тренироваться. Врачи провели операцию и помогли избавиться от проблемы.

Как сообщили в пресс-службе ОКБ №2, обследование показало, что внутри сустава образовалось инородное тело – отслоившийся фрагмент хряща - оно и мешало нормальной работе голеностопа. Пациентке провели артроскопию: малоинвазивным способом, через два маленьких прокола. Инородное тело было удалено и проведено микрофрактурирование – исправление костно-хрящевого дефекта с помощью особой методики.

Артроскопия голеностопного сустава в детском стационаре проводилась впервые.

"Операции на голеностопном суставе отличаются сложностью анатомического строения. И очень приятно работать в бригаде профессионалов! Операционная медсестра понимает с полувзгляда, какой инструмент подать, а ассистент выбирает такое положение конечности, которое позволяет оптимально устранить проблему пациента с наименьшей операционной травмой. И именно в такой командной работе удаётся достичь наилучшего результата", - прокомментировал заведующий отделением Альберт Ишбулдин.

Спустя четыре дня после операции девушку выписали из стационара на амбулаторное наблюдение. Сейчас она чувствует себя хорошо, боли прошли. Спустя три недели после операции врачи разрешат вставать ей на ноги, а через 4-6 месяцев гимнастка сможет вернуться к тренировкам.