Тюменский областной офтальмологический диспансер тиражирует практики по профилактике нарушений зрения

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

В здравоохранении неделя с 22 по 28 апреля посвящена популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих места. Тюменские офтальмологи рекомендуют выполнять простые упражнения.

Например, для стимуляции кровообращения, увлажнения глазной поверхности, расслабления аккомодации можно выполнять интенсивное моргание в течение 1-2 минут, зажмуриваться, делать круговые движения глазами. Следовать правилу "20-20-20": после каждых 20 минут работы нужно делать перерыв на 20 секунд и смотреть вдаль на расстоянии не менее 20 футов (это около 6 метров).

Комплексный подход использует Тюменский областной офтальмологический диспансер, реализуя профилактические программы, направленные на популяризацию гигиены зрения и сохранения здоровья глаз у разных категорий населения. Учреждение работает со школами, вузами, а также внедряет межведомственное взаимодействие.

Врачи диспансера принимают участие в профилактическом проекте Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики "Академия здоровья". На одной из встреч с работниками врач-офтальмолог Ирина Немцова говорила про такие заболевания, как катаракта, ВМД, глаукома, какие существуют меры профилактики и лечения. Поделилась информацией о том, какие витамины и микроэлементы необходимы для поддержания здоровья органа зрения.

В апреле диспансер принимал участие в проекте "Здоровый студент". Медицинская сестра Зульфира Шарафутдинова рассказала студентам первого курса Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства о часто встречающемся заболевании зрения – близорукости (миопии) и познакомила с методами профилактики – это здоровый образ жизни, правильное питание, обязательно зарядка для глаз, рациональное использование гаджетов.

Профилактический проект "Школа близорукости" областного диспансера направлена на работу со школьниками и дошкольниками. В 2023 году проект стал победителем регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ в номинации "Здоровье нации".

Ежемесячно офтальмологический диспансер проводит Школы здоровья онлайн в группе в Вконтакте врачи в прямом эфире отвечают на вопросы о профилактике и лечении офтальмологических заболеваний.

О важности профилактических мероприятий, здорового образа жизни, правильного питания, а также регулярного проведения гимнастики для глаз диспансер говорит в своих официальных сообществах ежедневно. Публикуются рекомендации для разных возрастов: школьников, студентов, взрослых, пожилых людей. Есть советы по организации рабочего места, экспресс-упражнения при переутомлении глаз и комплексные зрительные гимнастики на каждый день.