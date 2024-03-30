Тюменские отоларингологи спасли пациента

Врачи оториноларингологического отделения детского стационара тюменской Областной клинической больницы №2 помогли справиться с недугом 16-летней пациентке, долгое время страдавшей от затрудненного дыхания, - сообщает Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).

"На ранее проведенной рентгенографии по описанию и тени мы увидели зуб в полости носа. Врачами отделения было принято решение о проведении оперативного вмешательства для его удаления. В момент эндоскопической операции мы были достаточно удивлены, что у пациентки на дне полости носа оказалось опухолевое новообразование - мицетома", – рассказал заведующий оториноларингологическим отделением детского стационара ОКБ №2 Сергей Кудымов.

Образование представляет собой грибковое поражение околоносовой пазухи, при котором скопление грибов и их отростков в просвете пазухи формируют шар. Но в данном случае оно проросло в форме зуба. "Данное заболевание чаще всего характерно для взрослых пациентов. В нашей практике за ближайшие 6 лет это первый ребенок с мицетомой. Удалось вовремя выявить и провести лечение, так как в дальнейшем могло начаться разрушение структур носа под действием грибка и осложнение на глаза", - поделился врач. Сейчас пациентка выписана и чувствует себя хорошо.